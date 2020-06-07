Дети – наше будущее! По инициативе генпримара в образовательных учреждениях будут продвигать спорт и здоровый образ жизни

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Генеральный примар Кишинева поставил перед собой задачу продвижения спорта в образовательных муниципальных учреждениях. На этой неделе Ион Чебан провел заседание по вопросу реализации соответствующей программы как минимум в 20 заведениях.

Программа предусматривает: открытие специализированных классов и спортивных кружков; подготовку дидактических кадров к проведению внеклассовых спортивных занятий в соответствии с возрастом; продвижение спорта с начальных классов. Цели – здоровый образ жизни, физическое и гармоничное развитие учащихся.

Чебан подчеркнул, что планирование и подготовка программы пройдут в ближайшие месяцы, а внедрение состоится в 2020-2025 годах с возможностью продления. Реализовывать программу будут Министерство образования, культуры и исследований, примария Кишинева и Главное управление образования, молодежи и спорта при поддержке федераций футбола, дзюдо, борьбы, гимнастики и тенниса.

– Дети – наше будущее, а мы должны полностью посвятить себя тому, чтобы создать лучшие условия для их жизни, – подытожил генпримар. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.