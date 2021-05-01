Безопасность детей на каникулах: правоохранители выступили с рекомендациями

Безопасность детей на каникулах: правоохранители выступили с рекомендациями

В преддверии пасхальных каникул столичная полиция выступила с важными рекомендациями для детей и их родителей.

Детям:

  • Никогда не открывайте дверь незнакомым людям;
  • Дверь в квартиру всегда должна быть заперта;
  • Не предоставляйте личные данные или фото незнакомым людям, которые пишут вам в социальных сетях;
  • Не рассказывайте данные о членах вашей семьи незнакомым людям;
  • Позвоните родным или соседям, если вы напуганы, чувствуете угрозу;
  • Гуляйте только по тротуару. На участках, где нет тротуаров, всегда передвигайтесь как можно ближе к краю дороги, чтобы движущиеся машины вас видели.

Родителям:

  • Не оставляйте детей без присмотра;
  • Следите за тем, чем ваши дети занимаются в социальных сетях, с кем они общаются, какие сайты посещают;
  • Расскажите детям, что делать, если они заблудились. Им необходимо знать полные имена родителей, номера телефона и адрес проживания;
  • Расскажите детям, что необходимо соблюдать осторожность с незнакомыми или малознакомыми людьми, не брать от них подарки;
  • Расскажите детям, что играть следует только в специально отведённых для этого местах, а не на дороге или рядом с ней.

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