Дети из столичных малоимущих семей получат материальную помощь

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Как сообщили в примарии Кишинёва, местные власти выделили на эти цели около 556 тысяч леев. Средства пойдут на покупку продуктов питания, одежды, школьных принадлежностей, средств гигиены и т.д.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по защите прав детей, находящихся в затруднительном положении, под председательством вице-примара Анжелы Кутасевич.

– Каждый ребёнок, независимо от финансового положения его семьи, должен иметь доступ к образованию. Ни один ребёнок не должен оставаться без внимания, а профильная комиссия может предложить помощь таким детям, – подчеркнула Кутасевич.

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