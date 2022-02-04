Дети из малообеспеченных семей в Кишинёве получат подарочные наборы

Дети из малообеспеченных семей в Кишинёве получат подарочные наборы

Примария Кишинёва начала раздачу подарков детям из малообеспеченных семей столицы. 

Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан. Как отметил градоначальник, службы социальной помощи планируют раздать 160 подарочных наборов, а также гуманитарную помощь в виде ортопедических изделий для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, муниципальное Управление по защите прав детей передаст подарки ещё 200 детям.

– Наборы предоставили AO Round Table и экономический агент Николай Кирошка. Я искренне благодарю всех партнёров, которые присоединяются к социальным кампаниям, запущенным примарией Кишинёва. За два года таких акций было проведено очень много, – подчеркнул Ион Чебан.

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