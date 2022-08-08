Дети из малообеспеченных семей отдохнули в Летнем лагере Посла России

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По сложившейся доброй традиции Посольство России в Республике Молдова продолжает организацию отдыха для детей из малообеспеченных семей. С 31 июля по 5 августа дети из разных регионов Молдовы отдохнули в Летнем лагере Посла России. Организационную поддержку оказали Русская община РМ и представительство Россотрудничества в РМ. 32 молдавских школьника в возрасте от 8 до 16 лет получили возможность провести неделю в живописном регионе на реке Днестр – в курортном поселке Вадул-луй-Водэ, который славится своим целебным воздухом. В прекрасно оборудованном лагере «Одиссей» для ребят были созданы все условия для комфортного и плодотворного отдыха. Особо дети были впечатлены бильярдом и огромным бассейном, в котором дважды в день они могли плавать или получать навыки плавания. Ребят разделили на три отряда, и во время «Вечера знакомств» каждый участник лагеря рассказал о себе и своих увлечениях. Неделя – очень короткий отрезок времени, но он вместил многое. Каждое утро начиналось с зарядки, а затем опытные воспитатели вовлекали ребят в различные мероприятия: спортивные соревнования, конкурсы, викторины, танцевальные вечера.

На прощальный вечер в «Одиссей» приехали высокие гости: супруга Посла России Татьяна Васнецова и руководитель Белорусского культурного центра Анна Бабина. Председатель Русской общины РМ Людмила Лащёнова, главный организатор летнего лагеря, представила детей и рассказала об их талантах, что ребята подтвердили специально подготовленной концертной программой. Гости с интересом посмотрели концерт и пожелали ребятам набраться сил перед новым учебным годом.

Детей ждали приятные сюрпризы: фрукты, сладости и другие подарки. На память о пребывании в Лагере Посла каждый получил книгу от Русского дома в Кишинёве. По отзывам ребят, эту прекрасную неделю они не забудут никогда и будут мечтать ещё раз встретиться с новыми друзьями.

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