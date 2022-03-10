Дети беженцев из Украины смогут бесплатно посещать дневные лагеря

0

Дети из семей беженцев смогут принимать участие в мероприятиях дневных центров и открытых лагерей столичной примарии.

Муниципальный городской центр юных натуралистов, в котором проходит обучение детей в области экологии и охраны окружающей среды, объявил, что готов принять детей-беженцев в дневном лагере. Для воспитанников в возрасте от 5 до 12 лет лагерь бесплатный, передает moldpres.md.

Он работает с понедельника по пятницу, программа лагеря включает в себя 3 занятия с участием педагогов центра с перерывами на чаепитие, познавательными и весёлыми играми, активным отдыхом, экскурсиями. Занятия в кружках будут включать уроки рисования, аппликации, дизайна, флористики, садоводства, аквариумной рыбалки, ухода за домашними животными, экологического театра, изобразительного искусства, фотографии и работы на компьютере.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.