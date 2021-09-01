Детали ДТП в Румынии: два гражданина Молдовы в тяжёлом состоянии

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По данным Министерства иностранных дел и европейской интеграции, в микроавтобусе находились 5 человек – все граждане Молдовы. Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу уезда Бистрица. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

В пресс-службе ведомства отметили, что авария произошла сегодня в населённом пункте Пояна Стампей. Микроавтобус транзитом пересекал Румынию и направлялся в Молдову.

Представители консульства находятся в постоянном контакте с местными властями. За ситуацией следит и Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

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