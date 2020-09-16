Подробности аварии в Чимишлии: скончалась пассажирка “Жигули”, её ребёнок – в больнице

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В конце прошлой недели на трассе Чимишлия-Хынчешты произошло жуткое ДТП – на дороге столкнулись BMW и “ВАЗ”, в результате чего на месте скончался водитель второго авто. На второй день после аварии в больнице умерла его 30-летняя дочь, а супруга и годовалый внук ещё находятся в больнице.

Родственник погибшего водителя рассказал, что мужчина ехал на “Жигули” вместе с женой, дочерью и внуком в сторону Хынчешт. В какой-то момент в них врезался автомобиль BMW, за рулём которого находился 26-летний мужчина, недавно вернувшийся из-за границы, передаёт deschide.md.

– У него не было водительского удостоверения. В его машине были ещё 5 человек. Он ехал в сторону Чимишлии. Выехал на обгон ряда машин, а потом резко вернулся на свою полосу, чтобы не врезаться в грузовик, в этот момент он не справился с управлением, машину начало заносить, в результате чего она врезалась в “ВАЗ”, – поведал мужчина.

В результате ДТП водитель “Жигули” скончался на месте, а трое его пассажиров – жена, дочь и внук – были доставлены в больницу. Дочь находилась в очень тяжелом состоянии. К сожалению, врачи не смогли её спасти. Ребёнок и его бабушка пока находятся в больнице, они идут на поправку. Муж погибшей работает за границей, он вернулся на Родину на второй день после ДТП.

Известно также, что после аварии в больницу был доставлен один из пассажиров BMW, а водитель был задержан на 72 часа. На его имя было возбуждено уголовное дело. В суде он признал свою вину, после чего был выдан ордер на 30-дневный домашний арест. Прокуроры оспорили это решение в высшей судебной инстанции.

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