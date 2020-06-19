Десяток поддельных документов изъяли на молдавской границе за сутки

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Сотрудники Пограничной полиции в пунктах пропуска “Джурджулешты-Галац” и “Тудора-2” обнаружили 4 водительских удостоверения и 6 международных автомобильных страховок с признаками подделки. Сомнительные документы предъявили четверо граждан Молдовы и три гражданина Узбекистана.

В ночь с 18 на 19 июня на КПП “Джурджулешты” среди личных вещей пассажиров были обнаружены 4 водительских удостоверения с признаками подделки. Все граждане признались, что “купили” документы у незнакомых лиц.

Ещё 6 документов с признаками фальсификации были обнаружены в пункте пропуска “Тудора-2”, при въезде в страну. Их предъявили трое граждан Узбекистана.

Все документы были изъяты и отправлены на экспертизу. Нарушителям грозят штрафы в размере до 650 условных единиц, неоплачиваемые работы от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.

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