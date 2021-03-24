Десяток палаток установили в столице для информирования граждан о коронавирусе (ВИДЕО)

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Сотрудники ГИЧС установили 10 палаток во всех секторах Кишинёва. Так, информационные пункты расположились у Центрального рынка, на Северном и Южном вокзалах, на перекрёстках А. Пушкина-Штефана, А. Руссо-Московского проспекта, Измаил-Д. Кантемира, Куза-Водэ-Индепенденцей, а также на улице И. Крянгэ, Мирча чел Бэтрын и Каля Ешилор.

В течение дня спасатели, карабинеры и студенты Академии МВД “Штефан чел Маре” будут транслировать предупреждающие сообщения, раздавать гражданам защитные маски и информационные буклеты с правилами, которые необходимо соблюдать, чтобы предотвратить заражение COVID-19.

Информационные пункты будут работать с 8:00 до 19:00.

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