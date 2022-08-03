Десятки жителей столицы в четверг останутся без воды

0

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 17:00 в четверг без воды останутся потребители, проживающие по следующим адресам: ул. Колумна, 180 (с дробями и буквами), Букурией, 1-7 (с дробями), 16-18 (с дробями).

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.