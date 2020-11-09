Десятки жителей столицы останутся во вторник без воды

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На некоторых улицах 10 ноября не будет воды в кране. Об этом сообщает поставщик услуги.

Так, с 09:00 до 19:00 без воды останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

ул. Яловень 68-102, 79-105, в том числе с дробями;

ул. Сперанцей, ул. П. Дыдык, ул. Лермонтов, пер. Лермонтов.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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