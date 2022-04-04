Десятки жителей столицы останутся во вторник без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, 5 апреля с 09.00 до 17.00 без воды останутся потребители, проживающие по адресам Каля Ешилор 15-17, в том числе в домах с дробью. Кроме того, с 09.00 до 16.00 отключения воды ожидаются по адресам Каля Ешилор 49, 51, в том числе в домах с дробью.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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