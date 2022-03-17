Десятки жителей столицы останутся в пятницу без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 21:00 без воды останутся потребители, проживающие по следующим адресам: ул. Алба-Юлия, 75, К. Басарабией, 26-34 (в том числе дробные дома), Мунчешть, 121, 123, (в том числе дробные дома).

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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