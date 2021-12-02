Десятки жителей столицы останутся в пятницу без воды в кране

0

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, 3 декабря с 09:00 до 20:00 временно останутся без воды потребители, проживающие по следующим адресам:

ул. Буковиней, 13-17, 1-7, ул. Чикаго, ул. Теилор, ул. Н. Сулак.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.