Десятки жителей столицы останутся в пятницу без воды в кране 

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О плановых отключениях на 30 июня сообщает поставщик.

Так, с 09.00 до 20.00 без воды останутся потребители, проживающие по следующим адресам:

ул. Валя Дическу, 62-146,45-105;

Хынчештское шоссе, 32;

ул. Г. Тудор, 8.

Также с 09.00 до 17.00 без водоснабжения останутся жители села Гоений Ной, проживающие по улицам:

Лучафэрул;

М. Эминеску;

В. Александри;

Падурилор.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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