Десятки жителей столицы останутся в пятницу без воды в кране 

Десятки жителей столицы останутся в пятницу без воды в кране 

О плановых отключениях на 30 июня сообщает поставщик. 

Так, с 09.00 до 20.00 без воды останутся потребители, проживающие по следующим адресам: 

  • ул. Валя Дическу, 62-146,45-105; 
  • Хынчештское шоссе, 32; 
  • ул. Г. Тудор, 8.  

Также с 09.00 до 17.00 без водоснабжения останутся жители села Гоений Ной, проживающие по улицам: 

  • Лучафэрул; 
  • М. Эминеску; 
  • В. Александри; 
  • Падурилор. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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