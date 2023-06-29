Десятки жителей столицы останутся в пятницу без воды в кране 

О плановых отключениях на 30 июня сообщает поставщик.
Так, с 09.00 до 20.00 без воды останутся потребители, проживающие по следующим адресам:
- ул. Валя Дическу, 62-146,45-105;
- Хынчештское шоссе, 32;
- ул. Г. Тудор, 8.
Также с 09.00 до 17.00 без водоснабжения останутся жители села Гоений Ной, проживающие по улицам:
- Лучафэрул;
- М. Эминеску;
- В. Александри;
- Падурилор.
Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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