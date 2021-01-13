Десятки жителей столицы останутся в четверг без воды

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По некоторым столичным адресам 14 января запланированы отключения воды. Об этом сообщает поставщик услуги.

Так, с 09:00 до 20:00 без неё останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

бул. Штефана чел Маре, 62-64, в том числе с дробями.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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