Десятки жителей столицы останутся в четверг без воды

О плановых отключениях на 26 января сообщает поставщик услуги.
В частности, с 09.00 до 17.00 воды не будет в доме по адресу Калараш, 67.
Кроме того, с 09.00 до 20.00 отключения запланированы по адресам:
- 31 Августа, 129;
- Штефана чел Маре, 103, 105;
- М. Чеботарь, 16-20.
В то же время с 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:
- Мунчешть, 271-273; 600-793/3;
- Валя Быкулуй, 32;
- Ревака, 2-6;
- Имашулуй, 2-11;
- Бэчоий Ной, 2-8;
- Змеурей, 39;
- пер. В. Зарзар.
Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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