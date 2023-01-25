Десятки жителей столицы останутся в четверг без воды

0

О плановых отключениях на 26 января сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09.00 до 17.00 воды не будет в доме по адресу Калараш, 67.

Кроме того, с 09.00 до 20.00 отключения запланированы по адресам:

31 Августа, 129;

Штефана чел Маре, 103, 105;

М. Чеботарь , 16-20.

В то же время с 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Мунчешть, 271-273; 600-793/3;

Валя Быкулуй, 32;

Ревака, 2-6;

Имашулуй, 2-11;

Бэчоий Ной, 2-8;

Змеурей, 39;

пер. В. Зарзар.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.