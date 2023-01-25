Десятки жителей столицы останутся в четверг без воды

Десятки жителей столицы останутся в четверг без воды

О плановых отключениях на 26 января сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09.00 до 17.00 воды не будет в доме по адресу Калараш, 67.

Кроме того, с 09.00 до 20.00 отключения запланированы по адресам:

  • 31 Августа, 129; 
  • Штефана чел Маре, 103, 105;
  • М. Чеботарь, 16-20.

В то же время с 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

  • Мунчешть, 271-273; 600-793/3;
  • Валя Быкулуй, 32; 
  • Ревака, 2-6;
  • Имашулуй, 2-11;
  • Бэчоий Ной, 2-8;
  • Змеурей, 39;
  • пер. В. Зарзар.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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