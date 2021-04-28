Десятки жителей столицы останутся в четверг без воды

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Потребители, проживающие по улицам Индепенденцей, 1, 5A и Христо Ботева, 6, 8, останутся 29 апреля без воды. Отключения запланированы с 09:00 до 24:00 в связи с проведением АО “Apă-Canal Chișinău” работ по замене участка трубы.

С 14:00 до 18:00 перебои также ожидаются на улице Гренобля 128/1, 128/2, 128/3, 128/4.

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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