Десятки жителей столицы останутся на 4 дня без горячей воды

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О плановых отключениях сообщили в АО “Termoelectrica”.

Так, с 09.00 10 июля до 18.00 13 июля горячей воды не будет в домах по адресам:

Костюжень, 6, 8/2, 8/4, 8/5, 14, 14/4, 15/1, 15/2;

Гренобле, 159/2, 159/3, 161/2, 161/3, 161/4, 161/6, 163/2, 163/3, 163/4;

Юбилейная, 40.

Кроме того, с 08.00 10 июля до 20.00 12 июля без горячей воды останутся потребители, проживающие по адресам: Вадул-луй-Водэ, 60, 60/1, 62, 62/2, 62/3.

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

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