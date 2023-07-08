Десятки жителей столицы останутся на 4 дня без горячей воды

Десятки жителей столицы останутся на 4 дня без горячей воды

О плановых отключениях сообщили в АО “Termoelectrica”.

Так, с 09.00 10 июля до 18.00 13 июля горячей воды не будет в домах по адресам:

  • Костюжень, 6, 8/2, 8/4, 8/5, 14, 14/4, 15/1, 15/2;
  • Гренобле, 159/2, 159/3, 161/2, 161/3, 161/4, 161/6, 163/2, 163/3, 163/4;
  • Юбилейная, 40.

Кроме того, с 08.00 10 июля до 20.00 12 июля без горячей воды останутся потребители, проживающие по адресам: Вадул-луй-Водэ, 60, 60/1, 62, 62/2, 62/3. 

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

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