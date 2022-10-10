Десятки жителей столицы останутся без воды во вторник вечером

0

О возможных отключениях сообщает поставщик.

Так, в связи с запланированными компанией «Premier Energy Distribution» работами, с 21:50 до 23:00 11 октября возможно отключение электроэнергии, что может привести к прекращению подачи воды по адресам: ул. Миорица, 3, 7 (в том числе с дробью).

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.