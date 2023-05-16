Десятки жителей столицы останутся без воды в среду

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О плановых отключениях на 17 мая сообщает поставщик.

Так, с 09:00 до 17:00 без воды останутся потребители, проживающие по адресам: ул. Мелестиу, 24-26 (в том числе с дробью), Арборилор, 3/1, 9/2, 9/3, 19, 21.

Поставщик приносит свои извинения гражданам и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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