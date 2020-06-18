Десятки жителей столицы останутся без воды в пятницу

0

Потребители, проживающие на столичных улицах Замфир Арборе, Колина Пушкин и Константин Стамати, останутся без воды 19 июня. Отключения запланированы с 09:00 до 16:00.

По завершении поставщиком ремонтных работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами.

Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.