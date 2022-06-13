Десятки жителей столицы на целый день останутся без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 вторника до 06:00 среды без воды останутся потребители, проживающие по следующим адресам: ул. Каля Басарабией, 2-18, Пашкань, Т. Веке, Скорень, Карбунарь, Халтей и пер. Халтей.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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