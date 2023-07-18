Десятки жителей столицы на 3 дня останутся без горячей воды

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AO “Termoelectrica”сообщает о плановых отключениях из-за работ по опрессовке теплосети по улице Албишоара.

Так, с 09:00 19 июля до 17:00 21 июля горячей воды не будет у жителей Рышкановки, проживающих по следующим адресам: ул. А. Хышдеу, 49, 72, Кагул, 8, 8/2, Грэдинилор, 23, 23/1, 25, 56, 58, 69, Гр. Уреке, 30, И. Ботезаторул, 17, Сф. Георге, 29, Т. Майореску, 13.

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

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