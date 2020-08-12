Десятки жителей столицы и Гидигича останутся без воды в четверг

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, в связи с проведением работ компанией “Premier Energy Distribution”, в четверг, с 09:20 до 17:00, запланированы отключения электричества, что может привести к отключению воды в Гидигиче.

Отключения запланированы и в столице: с 09:00 до 21:00 воды не будет на улице Флорилор, 32-34, в том числе в домах с дробями, Студенческой, 1-9, в том числе с дробями, на Московском проспекте, 21, улицах Серджиу Рэдэуцану, 1-9, Колоница, на переулке Колоница, улицах Алчедар, Тырговиште, Избаш, Вадул-луй-Водэ, 166-178.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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