Десятки жителей сектора Центр останутся сегодня без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в среду, 6 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Сектор Центр:

ул. М. Ломоносов, 42, В. Короленко, 3-9, 57 – с 08:45 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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