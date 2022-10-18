Десятки жителей Рышкановки сегодня останутся без электричества

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Как сообщает поставщик, 18 октября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Рышкановка:

ул. Браништий, 3/2, 999, Д. Рышкану, 29A, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2 – с 09:25 до 18:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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