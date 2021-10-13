Десятки жителей Рышкановки останутся в четверг без воды

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Кишинёвцы, проживающие по улице Каля Орхеюлуй, 114, 135, 112/1, останутся 14 октября без воды. Отключения запланированы с 09:00 до 15:00.

В этот промежуток АО “Apă-Canal Chișinău” проведёт запланированные работы. После их завершения водоснабжение возобновится по запланированным параметрам.

Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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