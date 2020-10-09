Десятки жителей Рышкановки останутся сегодня без света

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Поставщик сообщает, что в пятницу, 9 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

ул. К. Мошилор 38 – с 09:00 до 17:00; ул. Ар. Михаил 28, Конструкторилор 1, 1A, Г. Виеру 19 – с 09:30 до 17:00; ул. К. Мошилор 31 – с 09:30 до 17:00; ул. Петрикань 1 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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