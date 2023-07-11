Десятки жителей Рышкановки останутся на три дня без горячей воды

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О плановых отключениях сообщили в АО “Termoelectrica”.

Так, с 09.00 12 июля до 17.00 14 июля горячей воды не будет в домах по адресам:

ул. А. Сахарова, 2, 3, 4, 5;

ул. Браништий, 5/4, 5/6;

ул. Д. Рышкану, 31/1, 31/2, 31/3, 33/1, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2, 35/3, 37;

ул. М. Костин, 24/1, 26/2, 26/3;

ул. Н. Димо, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4.

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

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