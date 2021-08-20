Сотни жителей Чекан в пятницу останутся без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в пятницу будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Чеканы:

бул. Мирча чел Бэтрын 9, 11, 11/1, П. Заднипру 5, 5/1, 5/3, 5/4, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1 – с 12:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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