Десятки жителей Чекан останутся во вторник без воды

Десятки жителей Чекан останутся во вторник без воды

Потребители, проживающие по адресу Мештерул Маноле, 1-9, включая дробные номера, 19 января временно останутся без воды.

Как сообщает “Apă-Canal Chișinău”, подача будет приостановлена с 09:00 до 19:00. После завершения работ оказание услуг водоснабжения будет возобновлено.

Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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