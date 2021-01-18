Десятки жителей Чекан останутся во вторник без воды

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Потребители, проживающие по адресу Мештерул Маноле, 1-9, включая дробные номера, 19 января временно останутся без воды.

Как сообщает “Apă-Canal Chișinău”, подача будет приостановлена с 09:00 до 19:00. После завершения работ оказание услуг водоснабжения будет возобновлено.

Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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