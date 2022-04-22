Десятки жителей Чекан останутся сегодня без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает о запланированных перерывах в поставках электрической энергии на 22 апреля.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Сектор Чеканы:

ул. Транснистрия, 5/1 – с 09:10 до 14:20.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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