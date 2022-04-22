Десятки жителей Чекан останутся сегодня без света

Десятки жителей Чекан останутся сегодня без света

“Premier Energy Distribution” сообщает о запланированных перерывах в поставках электрической энергии на 22 апреля.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Сектор Чеканы:

ул. Транснистрия, 5/1 – с 09:10 до 14:20.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md