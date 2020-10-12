Десятки жителей Чекан останутся без воды во вторник

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Потребители, проживающие по улице Николае Милеску-Спэтару, 17, 19, 21, в том числе в дробных домах, останутся 13 октября без воды. Отключения запланированы и на улице Игорь Виеру, 17, 19, включая дробные дома.

Подача будет прекращена с 09:00 до 21:00. В этот период пройдут ремонтные работы. После их завершения водоснабжение возобновится по запланированным параметрам.

Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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