Десятки жителей Чекан останутся без воды в среду

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О плановых отключениях сообщает поставщик.

Так, с 08:00 до 20:00 без воды останутся потребители, проживающие по адресам: ул. П. Заднипру, 19-21 (в том числе с дробью), Н. М. Спэтару, 7 (в том числе с дробью).

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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