Десятки жителей Центра Кишинёва останутся во вторник без воды в кране

0

Потребители, проживающие по улице Измаильской, 84-86, в том числе в домах с дробью, останутся 26 января без воды. Перебои ожидаются с 09:00 до 20:00.

АО “Apă-Canal Chișinău” отмечает, что отключения связаны с работами по восстановлению водопроводных сетей, пишет ipn.md.

После их завершения водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.