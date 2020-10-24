Десятки жителей Центра останутся в субботу без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в субботу, 24 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. М. Еминеску 60, 60/1, 60/2 – с 09:00 до 10:30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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