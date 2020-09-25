Десятки жителей Центра останутся сегодня без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в пятницу, 25 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Тестимицану 20, 29/1, 29/6, 31 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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