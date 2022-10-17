Десятки жителей Центра и Ботаники временно останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, в связи с проведением плановых работ, в понедельник, 17 октября, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Центр:

31 Августа, 17-23, 22-26, Чуфля, 1, 11/1, 999, Измаил, 58/1, 999, Л. Толстого, 3/2, 25-43, 34-58, Ш. чел Маре, 3, 3/2, 8/1, 999, В. Трандафирилор, 6/2 – частично с 09:00 до 13:00.

А. Космеску, 1, 3, 5A, И. Нистор, 2, П. Халиппа, 2, 3, 3/1 – частично с 13:00 до 17:00.

Рышкановка:

Браништий, 3/2, 999, Д. Рышкану, 29A, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2 – частично с 09:25 – 18:00.

М. Костин, 17/1 – частично с 10:00 до 17:00.