Десятки жителей Центра, Чекан и Рышкановки временно останутся без электричества

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О предстоящих отключениях предупреждает поставщик услуги.

Они запланированы по следующим адресам.

Центр:

Штефана чел Маре, 126, 126/A – частично с 09:00 до 13:00.

М. Ломоносова, 42, В. Короленко, 3, 3A, 5, 5B, 7, 9, 57 – частично с 13:00 до 17:00.

Чеканы:

Узинелор, 209/1, В. Думбрава, 2-8, 13/1,17 – частично с 09:05 до 12:00.

Рышкановка:

Албишоара, 64, 999, А. Михаил, 38, Буна Вестире, 21, переулок 2 Крамей, 8, 11, П. Рареш, 32, 32/1, 49 – частично с 09:25 до 17:00.

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