Десятки жителей Буюкан и Рышкановки временно останутся без горячей воды

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О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.



В частности, с 09.00 19 августа до 16.00 20 августа без горячей воды останутся жители Буюкан, проживающие по адресам:

ул. Иона и Дойны Алдя-Теодорович 8, 10/1, 10/2, 10/3;

ул. Иона Крянгэ 62/2, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76;

ул. Иона Некулче 61, 63;

ул. Георге Музическу 2, 4;

ул. Александру Донича 5a, 7.

Кроме того, с 08.00 19 августа до 16.00 20 августа подача горячей воды будет прекращена по следующим адресам на Рышкановке:

ул. Магда Исанос 14, 14/3, 15;

ул. Василе Бадиу 10, 10/2, 12, 4, 6, 8, 10/3, 8/2, 17;

ул. Георге Мадан 44/2;

ул. Каля Орхеюлуй 103/2, 105, 105/2, 107.

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