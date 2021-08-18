Десятки жителей Буюкан и Рышкановки временно останутся без горячей воды

Десятки жителей Буюкан и Рышкановки временно останутся без горячей воды

О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.

В частности, с 09.00 19 августа до 16.00 20 августа без горячей воды останутся жители Буюкан, проживающие по адресам:

  • ул. Иона и Дойны Алдя-Теодорович 8, 10/1, 10/2, 10/3;
  • ул. Иона Крянгэ 62/2, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76;
  • ул. Иона Некулче 61, 63;
  • ул. Георге Музическу 2, 4;
  • ул. Александру Донича 5a, 7.

Кроме того, с 08.00 19 августа до 16.00 20 августа подача горячей воды будет прекращена по следующим адресам на Рышкановке:

  • ул. Магда Исанос 14, 14/3, 15;
  • ул. Василе Бадиу 10, 10/2, 12, 4, 6, 8, 10/3, 8/2, 17;
  • ул. Георге Мадан 44/2;
  • ул. Каля Орхеюлуй 103/2, 105, 105/2, 107.

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