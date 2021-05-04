Десятки жителей Буюкан и Центра останутся без электричества

Десятки жителей Буюкан и Центра останутся без электричества

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Буюканы:

Алба-Юлия, 75, 75/6, 188, 188/1, 190/1, 192, 196/3, 196/4, Ливиу Деляну, 1/3 – с 09:00 до 17:00;

Каля Ешилор, 30 D, E, G, J, V, 34, 36, 91 – с 09:15 до 17:00;

Ион Пеливан, 15 – с 09:00 до 14:00;

Коробан Василе, 22/3 – с 13:00 до 17:00. 

Центр:

Хынчештское шоссе, 178 – 202, Михаил Лермонтов, 142 – с 09:10 – 18:00;

Сихаструлуй, 9003 – с 09:20 до 16:50. 

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