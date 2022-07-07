Десятки жителей Буюкан и Ботаники останутся в четверг без света

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Поставщик сообщает, что 7 июля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Аэропорт, 9002, 9999, А. Туполев, 1-5, 2-4, Астронавтов, 2-6, Авиаторов, 1-13, 2-14, Христофор Колумб, 1-9, бул. Дачия, 69/1, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 75, 77, 79, 81, 83, 9999, Навигаторилор, 2, 4, Отопень, 2-10, Плопилор, 1-13, 2, В. Чекалов, 1-5 – с 09:00 до 13:00;

ул. А. Пумнул, 24, 118-126, 131-133, 153A, 181, пер. А. Пумнул, 114-150, 129-145, 183V, Кришана, 110-112, бул. Дачия, 24, 24/1, 24/2, Марамуреш, 109, бул. Траян, 1/3, 2, 2/1, 2/2, 4 – с 13:00 до 17:00;

бул. Куза-Водэ, 20 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Гиочеилор, 1 – с 09:15 до 17:00;

ул. Колумна, 131, М. Чеботарь, 28, 53-55, 9999, Мит. Дософтей, 85-95, 112-114, 120-122, 999, С. Лазо, 21/1, 44-46, Сфатул Цэрий, 55-57 – с 09:15 до 17:00;

ул. К. Василе, 34, 39-45, 42, И. Калимаки, 1-15, 2-28, О. Гибу, 3, Сучава, 155-167, 156-166, 999, 9001, Сучевица, 20-22, 21, Алба-Юлия, 23, Н. Костин, 53, Парис, 23 – с 09:25 до 19:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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