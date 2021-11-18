Десятки жителей Буюкан и Ботаники остались до вечера без отопления

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О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.

В частности, до 19.00 сегодняшнего дня теплоснабжение прекращено по следующим адресам на Буюканах:

ул. Александреску, 15;

ул. А. Маринеску, 11/1, 11/2, 13, 15, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2;

ул. М. Витязул, 8;

ул. Парис, 4 7, 49, 51, 51/2, 53/1, 53/2, 53/3.

Кроме того, до 16.00 без отопления остались потребители по следующим адресам на Ботанике:

бул. Дечебал, 1;

бул. Траян, 6/1.

Также до 16.00 отопление отключено в доме по адресу Ион Некулче, 9.

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