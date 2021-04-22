Десятки жителей Ботаники останутся в пятницу без воды

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Кишинёвцы, проживающие по улицам Индепенденцей, 1, 5A и Христо Ботева, 6, 8, останутся в пятницу, 23 апреля, без воды. Отключения запланированы с 09:00 до 17:00.

В этот промежуток АО “Apă-Canal Chișinău” проведёт работы по замене трубы, пишет ipn.md. После их завершения водоснабжение возобновится по запланированным параметрам.

Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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