Десятки жителей Ботаники и Буюкан останутся сегодня без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в пятницу, 3 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ 999, ул. Н. Титулеску 5/6, Н. Зелинского 5/5, 5/6, Сармизеджетуса 23, 29, 999 – с 13:10 до 17:30.

Сектор Буюканы:

бул. Штефана чел Маре 167/1, 169, 169/2, 171/1 – с 09:00 до 17:00;

ул. Колумна 180, 180/1, 180 A,B,G,D,J,V,S – с 09:15 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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