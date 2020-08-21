Десятки задержанных нарушителей и раскрытых дел: столичная полиция сообщила о результатах работы за две недели (ВИДЕО)

Десятки задержанных нарушителей и раскрытых дел: столичная полиция сообщила о результатах работы за две недели (ВИДЕО)

За 2 недели мобильные команды Батальона патрулирования и оперативного реагирования полиции столицы отреагировали на 3 142 звонка жителей города.

Так, с 7 по 21 августа правоохранители в ходе 36 задержаний арестовали 38 человек. Во время патрулирования улиц и дворов жилых домов удалось раскрыть 5 случаев краж, 3 уличных ограбления, 9 преступлений, связанных с наркотиками, 11 случаев хулиганства, 3 случая бытового насилия и др.

Также были задержаны 12 человек, находящихся в розыске, 7 государственных должников, 9 человек и 1 автомобиль, на которых были выданы ориентировки. Ещё 76 нарушителей были доставлены в полицейские участки за хулиганство, неподчинение властям, распитие спиртных напитков, мелкое воровство, нарушение тишины в ночное время и т. д.

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