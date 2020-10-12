Десятки водителей были оштрафованы за нарушения правил перевозки (ФОТО)

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Несколько водителей были оштрафованы в ходе проверок, проведённых с 5 по 11 октября сотрудниками Национального агентства автомобильного транспорта.

Проверочные рейды были организованы в Кишинёве, Яловенах, Оргееве, Бельцах, Фалештах, Теленештах, Рышканах, Ниспоренах, Каушанах, Чимишлии, Сороках, Кагуле, Леова, а также на трассах в пунктах пропуска “Леушены”, “Костешты”, “Атаки”, “Крива” и “Джурджулешты”. В итоге было составлено 66 протоколов о нарушениях правил перевозки грузов и пассажиров. У 30 водителей, пишет echipa.md, изъяли регистрационные номера и удостоверения. 5 транспортных операторов были оштрафованы на суммы до 72 000 леев.

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