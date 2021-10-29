Десятки заведений в столице оштрафовали за несоблюдение антиковидных мер (ВИДЕО)

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С 22 по 26 октября сотрудники инспектората полиции Чекан провели несколько рейдов с целью проверки соблюдения экономическими агентами санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, были проверены заведения общественного питания. В итоге были выявлены следующие нарушения:

– не ведутся проверка и учёт состояния здоровья сотрудников;

– у посетителей при входе не проверяют температуру и ковид-сертификаты.

В результате проверок штрафы по 10 000 леев получили 15 экономических агентов в секторе Чеканы и ближайших пригородах. В случае повторных нарушений санкции составят от 50 000 до 75 000 леев.

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